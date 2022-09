“Se ne deve andare”. Matteo Salvini, succede dopo le elezioni. La notizia dall’interno della Lega (Di martedì 27 settembre 2022) dopo aver ottenuto i risultati ufficiali delle elezioni politiche è arrivato il momento dell’analisi, anche dura e pungente, da parte dei partiti. A vincere è stato il centrodestra con un vantaggio di oltre 15 punti sul centrosinistra. Fratelli d’Italia è il primo partito a livello nazionale con il 26% e stacca il Pd che si attesta al 19% sotto la soglia del di quel 20% che sarebbe stata comunque sconfitta, ma migliore da digerire. Crolla la Lega (9%) che alle precedenti elezioni politiche del 2018 aveva preso il 17,4% e nel 2019 alle europee aveva toccato il massimo storico di consensi con il 34%. E per il partito di via Bellerio si aprono i processi. Matteo Salvini ha commentato nella giornata di lunedì 26 settembre l’esito del voto: è soddisfatto per il successo ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 27 settembre 2022)aver ottenuto i risultati ufficiali dellepolitiche è arrivato il momento dell’analisi, anche dura e pungente, da parte dei partiti. A vincere è stato il centrodestra con un vantaggio di oltre 15 punti sul centrosinistra. Fratelli d’Italia è il primo partito a livello nazionale con il 26% e stacca il Pd che si attesta al 19% sotto la soglia del di quel 20% che sarebbe stata comunque sconfitta, ma migliore da digerire. Crolla la(9%) che alle precedentipolitiche del 2018 aveva preso il 17,4% e nel 2019 alle europee aveva toccato il massimo storico di consensi con il 34%. E per il partito di via Bellerio si aprono i processi.ha commentato nella giornata di lunedì 26 settembre l’esito del voto: è soddisfatto per il successo ...

