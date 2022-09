Presunte molestie sessuali, Devis Mangia sospeso da ct di Malta (Di martedì 27 settembre 2022) Il quotidiano “Times of Malta” scrive che Devis Mangia ct della Nazionale è stato temporaneamente sollevato dall’incarico a “seguito di una segnalazione ricevuta su una presunta violazione delle sue politiche”. In pratica l’ex ct dell’Under 21 sarebbe chiamato a rispondere di “molestie sessuali” nei confronti di un calciatore della nazionale. Il “Times of Malta” cita fonti federali. Della questione si occuperà un organo disciplinare indipendente. Il tecnico si difenderà in quella sede. Fonti federali citate dai media locali fanno sapere che saranno esaminate anche precedenti accuse rivolte a Mangia quando lavorava in Romania come allenatore dell’Universitatea Craiova. Secondo queste fonti, all’epoca Mangia avrebbe avuto una relazione inappropriata con ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 27 settembre 2022) Il quotidiano “Times of” scrive chect della Nazionale è stato temporaneamente sollevato dall’incarico a “seguito di una segnalazione ricevuta su una presunta violazione delle sue politiche”. In pratica l’ex ct dell’Under 21 sarebbe chiamato a rispondere di “” nei confronti di un calciatore della nazionale. Il “Times of” cita fonti federali. Della questione si occuperà un organo disciplinare indipendente. Il tecnico si difenderà in quella sede. Fonti federali citate dai media locali fanno sapere che saranno esaminate anche precedenti accuse rivolte aquando lavorava in Romania come allenatore dell’Universitatea Craiova. Secondo queste fonti, all’epocaavrebbe avuto una relazione inappropriata con ...

