“Meloni si farà strada” La fiducia di Sommella | la mossa che tranquillizza l' Ue

Giorgia Meloni si appresta a diventare la nuova Premier del nostro Paese. Gran parte della stampa estera non si è espressa con entusiasmo dopo l'esito delle elezioni, ipotizzando una possibile svolta in senso nazionalista e autoritario del governo italiano. In particolare, afferma Roberto Sommella nel corso della puntata di Coffee Break trasmessa martedì 27 settembre su La7, "a Bruxelles la Commissione Europea segue con molta attenzione quello che avverrà con il nascente governo Meloni perché comunque Fratelli d'Italia non ha votato la mozione in Parlamento contro Viktor Orbán". Questo, prosegue il direttore del quotidiano Milano Finanza, "è un elemento di grande fragilità nel consenso comunitario, perché Ungheria e Polonia sono sotto procedura di infrazione per gravi violazioni dei diritti.

