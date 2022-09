Gazzetta_NBA : #Iguodala giocherà un'altra stagione: ha rinnovato al minimo coi Golden State Warriors - bball_evo : NBA ???? - Andrea Iguodala conferma nel suo podcast: giocherà anche la prossima stagione (la 19ª) con i Golden State… -

Dopo avere riflettuto in estate sulla possibilità di ritiro, Andrèha deciso di giocare un altro anno: la firma che lo ha legato ai Warriors (al minimo salariale) è giunta ieri. Quella che sta per iniziare sarà la sua 19ª stagione in Nba e l'8ª con la maglia ...Dopo avere riflettuto in estate sulla possibilità di ritiro, Andrèha deciso di giocare un altro anno: la firma che lo ha legato ai Warriors (al minimo salariale) è giunta ieri. Quella che sta per iniziare sarà la sua 19ª stagione in Nba e l'8ª con la maglia ...