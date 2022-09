Ferrarelle nuovo socio di Sanidrink | startup di Materias

Leggi su ildenaro

(Di martedì 27 settembre 2022) Lgr Holding Spa, capogruppo diSocietà Benefit, azienda italiana attiva nel mercato delle acque minerali, è ildella, costituita nel 2021 in seno all’acceleratore napoletano(che ne detiene la maggioranza delle azioni) e proprietaria di una tecnologia innovativa basata su peptidi antimicrobici in grado aumentare la sicurezza alimentare che potranno essere applicati ai diversi materiali degli imballaggi, come plastica, vetro e alluminio. A guida del gruppo di lavoro ci sarà Luigi Nicolais, Emerito dell’Università Federico II di Napoli, già presidente del Cnr (Consiglio nazionale delle ricerche) e ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione, che attualmente è presidente di. ...