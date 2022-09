Basket: Napoli, c’è Agravanis per sopperire all’infortunio di Emmitt Williams (Di martedì 27 settembre 2022) La GeVi Napoli non vuole lasciare nulla di intentato in questa stagione. Dopo l’infortunio di Emmitt Williams, che si è procurato in fase prestagionale un guaio serio al polpaccio destro, con tempi di recupero stabiliti in alcune settimane, per la società si è reso necessario trovare un lungo in più. E quel lungo è anche decisamente interessante, trattandosi di Dimitrios Agravanis, ala grande che ha fatto parte della selezione greca agli ultimi Europei. Con la maglia del suo Paese si è fermato a 6.3 punti e 3.7 rimbalzi di media, ma semplicemente perché ci sono figure con un impatto non indifferente dalle sue parti. Basket, Supercoppa: Olimpia Milano e Virtus Bologna, ennesima rivincita tra le regine d’Italia Già con una lunga esperienza di Eurolega alle spalle, è stato scelto con la 59a chiamata al ... Leggi su oasport (Di martedì 27 settembre 2022) La GeVinon vuole lasciare nulla di intentato in questa stagione. Dopo l’infortunio di, che si è procurato in fase prestagionale un guaio serio al polpaccio destro, con tempi di recupero stabiliti in alcune settimane, per la società si è reso necessario trovare un lungo in più. E quel lungo è anche decisamente interessante, trattandosi di Dimitrios, ala grande che ha fatto parte della selezione greca agli ultimi Europei. Con la maglia del suo Paese si è fermato a 6.3 punti e 3.7 rimbalzi di media, ma semplicemente perché ci sono figure con un impatto non indifferente dalle sue parti., Supercoppa: Olimpia Milano e Virtus Bologna, ennesima rivincita tra le regine d’Italia Già con una lunga esperienza di Eurolega alle spalle, è stato scelto con la 59a chiamata al ...

