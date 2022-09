Balotelli | con il Sion già al capolinea | ipotesi Cagliari?

Leggi su 11contro11

(Di martedì 27 settembre 2022) Al termine di un mercato scintillante, si sono registrati diversi movimenti. Tra questi anche quello di Super Mario dalla Turchia alla Svizzera, salutando così l’Adana Demirspor dopo poco più di un anno, per vestire la maglia delFC. Le cose sembrano però già non andare e sono vicini i titoli di coda, tanto chevaluta una possibile, con ilattento agli sviluppi per intervenire con un colpo durante il mercato invernale.: ilper tornare in Italia Ogni estate sembra il momento giusto per il ritorno in Italia di Mario, anche se poi si conclude con un nulla di fatto. Stavolta il rapporto complicato tra ile il calciatore potrebbe rappresentare la giusta occae per il ...