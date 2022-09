ATP Sofia 2022, Nuno Borges agli ottavi di finale contro Jannik Sinner! Avanza Holger Rune (Di martedì 27 settembre 2022) In attesa della sfida tra Fabio Fognini e l’australiano Aleksandar Vukic che chiuderà il programma odierno dell’ATP di Sofia (Bulgaria), andiamo a raccontarvi l’esito degli altri incontri che hanno caratterizzato la giornata sul veloce indoor bulgaro. Una prima risposta che riguarda da vicino casa Italia è arrivata, ovvero è noto il nome del prossimo avversario degli ottavi di finale di Jannik Sinner. L’altoatesino, testa di serie n.1 e due volte vincitore di questo torneo, se la vedrà contro il portoghese Nuno Borges. Il lusitano (n.93 del mondo) ha sconfitto in rimonta il bosniaco (lucky loser) Mirza Basic (n.292 ATP) per 3-6 6-3 6-2. Dopo un primo parziale incerto, la maggior regolarità di Borges ha fatto la differenza. Negli ottavi ... Leggi su oasport (Di martedì 27 settembre 2022) In attesa della sfida tra Fabio Fognini e l’australiano Aleksandar Vukic che chiuderà il programma odierno dell’ATP di(Bulgaria), andiamo a raccontarvi l’esito degli altri incontri che hanno caratterizzato la giornata sul veloce indoor bulgaro. Una prima risposta che riguarda da vicino casa Italia è arrivata, ovvero è noto il nome del prossimo avversario deglididiSinner. L’altoatesino, testa di serie n.1 e due volte vincitore di questo torneo, se la vedràil portoghese. Il lusitano (n.93 del mondo) ha sconfitto in rimonta il bosniaco (lucky loser) Mirza Basic (n.292 ATP) per 3-6 6-3 6-2. Dopo un primo parziale incerto, la maggior regolarità diha fatto la differenza. Negli...

