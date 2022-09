Arriva il doc sulla ‘Mente meditante’, ‘An Enlightened Mind’ diretto da Felicia Cigorescu (Di martedì 27 settembre 2022) (Adnkronos) – Un documentario diretto da Felicia Cigorescu allungherà la vita al progetto ‘La mente meditante. Art, Science and An Enlightened Mind’, la performance che il biologo naturalista Daniel Lumera ha ideato insieme a Giacomo Rizzolatti, scienziato dell’Istituto di Neuroscienze del Cnr e scopritore dei neuroni a specchio, e che ha avuto luogo al Maxxi di Roma dal 20 al 24 settembre. Impiegando una specifica tecnologia, ciò che accade nel cervello durante la meditazione è stato tradotto in colori e onde, visualizzati in tempo reale, divenendo una vera e propria opera d’arte. La performance, che si è svolta nella sala Carlo Scarpa del museo capitolino, ha richiesto un impegno straordinario a Lumera (un’autorità riconosciuta al livello internazionale nella pratica della meditazione) che è ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 27 settembre 2022) (Adnkronos) – Un documentariodaallungherà la vita al progetto ‘La mente meditante. Art, Science and An, la performance che il biologo naturalista Daniel Lumera ha ideato insieme a Giacomo Rizzolatti, scienziato dell’Istituto di Neuroscienze del Cnr e scopritore dei neuroni a specchio, e che ha avuto luogo al Maxxi di Roma dal 20 al 24 settembre. Impiegando una specifica tecnologia, ciò che accade nel cervello durante la meditazione è stato tradotto in colori e onde, visualizzati in tempo reale, divenendo una vera e propria opera d’arte. La performance, che si è svolta nella sala Carlo Scarpa del museo capitolino, ha richiesto un impegno straordinario a Lumera (un’autorità riconosciuta al livello internazionale nella pratica della meditazione) che è ...

StraNotizie : Arriva il doc sulla ‘Mente meditante’, ‘An Enlightened Mind’ diretto da Felicia Cigorescu - MarisaDenaro71 : @Laura73_SLV ..... e poi arriva il dott. Vitali Andrea, perché per me è sempre il doc prima che lo scrittore, e mi trasmette fiducia. - Marlin_doc : Grazie alla denuncia del sindacato - Shamone87665062 : RT @marcogiorgi67: #RenziFaiSchifo è peggio di Salvini , il Cazzaro verde è così, non è cattivo, non ci arriva. Il Cazzaro di Rignano è pr… - InfinitoIsacco : RT @marcogiorgi67: #RenziFaiSchifo è peggio di Salvini , il Cazzaro verde è così, non è cattivo, non ci arriva. Il Cazzaro di Rignano è pr… -