Twitch | arriva lo stop definitivo per il gioco d’azzardo | quando entra in vigore

(Di lunedì 26 settembre 2022) Dopo mesi di discussioni e critiche,ha definitivamente scelto di bannare ilsulla piattaforma: l’ultimo comunicato. Sono mesi oramai che una delle critiche più sentite rivolte aè la presenza delsulla piattaforma. Infatti per mesi questo è stato l’argomento più discusso, ma stavolta il colosso di proprietà di Amazon ha preso un decisione definitiva. La piattaforma di streaming video banna il(via WeBSource)ha finalmente deciso di rispondere alle dure critichete negli ultimi mesi a causa della presenza delsulla piattaforma, in grado di influenzare il pubblico più giovane. ...

NAQB_official : #Mercoledì di #TimBurton arriva mercoledì #23novembre su #Netflix Scopri di più, segui NAQB su #Twitch… - infoiteconomia : Twitch, dal 18 ottobre arriva la stretta sulle slot e il gioco d'azzardo - lacittanews : Da diversi mesi su Twitch è apparso un nuovo trend, che ha portato a una crescita vertiginosa a molti canali, sia i… - _DrCommodore : Twitch, dal 18 ottobre arriva la stretta sulle slot e il gioco d'azzardo - - creationdose : RT @DoseTalent: Ehi fr?, hai mai sognato di farti disegnare la vita da Carlo, #IllustratorDesigner di @CreationDose? Arriva 'Sketchami tutt… -

Non condivido, non è nelle mie corde, mi sembra un modo che esclude la vita, stare lì chiuso in una stanza al buio con il mondo fuori. La gente più legata a meda questo tipo di ...dalla Russia una storia che ha a dir poco dell'incredibile: una persona, proprietario del canaleRussianGas1, ha deciso di prendersi gioco dell'Europa sprecando gas ad uso domestico 24 ...Il 29 Settembre durante la live il team Bethesda rivelerà nuovi dettagli sull’ultimo DLC della storia di quest’anno, Firesong, oltre a fornire uno sguardo alle varie avventure che aspettano i giocator ...Il canale ha già ricevuto un ban dalla piattaforma per “violazione delle linee guida della community” L’inquadratura è sempre la stessa. Camera fissa sul fornello, foto di Vladimir Putin sullo sfondo, ...