Salvini tira dritto: pagato sostegno a Draghi, deciso con tutti (Di lunedì 26 settembre 2022) Nessun passo indietro, nessuna autocritica. Perché se il risultato della Lega è sicuramente deludente, la causa va cercata nell'appoggio al governo Draghi: scelta "condivisa con gran parte della dirigenza" del partito. Matteo Salvini archivia in mezza giornata il crollo della Lega, che ha praticamente dimezzato i consensi rispetto alle politiche del 2018 e si è vista superata da Fratelli d'Italia anche in tutte le roccaforti del Nord. Una velocità che non piace al governatore del Veneto Luca Zaia, che domani sarà al Consiglio Federale: "È doveroso che siano ascoltate le posizioni, anche quelle più critiche, espresse dai militanti", dice mentre diversi assessori della sua giunta criticano la gestione Salvini e l'europarlamentare Toni Da Re ne chiede le dimissioni.Ma per Salvini semplicemente, è "l'analisi della ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 26 settembre 2022) Nessun passo indietro, nessuna autocritica. Perché se il risultato della Lega è sicuramente deludente, la causa va cercata nell'appoggio al governo: scelta "condivisa con gran parte della dirigenza" del partito. Matteoarchivia in mezza giornata il crollo della Lega, che ha praticamente dimezzato i consensi rispetto alle politiche del 2018 e si è vista superata da Fratelli d'Italia anche in tutte le roccaforti del Nord. Una velocità che non piace al governatore del Veneto Luca Zaia, che domani sarà al Consiglio Federale: "È doveroso che siano ascoltate le posizioni, anche quelle più critiche, espresse dai militanti", dice mentre diversi assessori della sua giunta criticano la gestionee l'europarlamentare Toni Da Re ne chiede le dimissioni.Ma persemplicemente, è "l'analisi della ...

