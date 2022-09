Rapporto OCSE sul prezzo della guerra: nel 2023 persi quasi 3 trilioni di dollari (Di lunedì 26 settembre 2022) Mentre l’Italia si sveglia con un nuovo governo, dagli uffici parigini dell’OCSE esce un nuovo Rapporto intitolato “Il prezzo della guerra” che analizza l’impatto del conflitto in Ucraina sull’economia globale. Secondo le proiezioni i redditi globali nel 2023 saranno inferiori di 2.8 trillioni di dollari rispetto alle previsioni anteriori alla guerra. Negli USA e in Europa la crescita del PIL il prossimo anno potrebbe fermarsi rispettivamente allo 0,5% e allo 0,25%, ancora più duro il pronostico per il Regno Unito, allo 0%. Sarebbe a rischio anche la sicurezza alimentare, rischio esacerbato dagli eventi climatici estremi. La Russia invece, secondo l’OCSE, vedrà diminuire il suo PIL del 4,5%. Nonostante un’inflazione più mitigata (per ... Leggi su tpi (Di lunedì 26 settembre 2022) Mentre l’Italia si sveglia con un nuovo governo, dagli uffici parigini dell’esce un nuovointitolato “Il” che analizza l’impatto del conflitto in Ucraina sull’economia globale. Secondo le proiezioni i redditi globali nelsaranno inferiori di 2.8 trillioni dirispetto alle previsioni anteriori alla. Negli USA e in Europa la crescita del PIL il prossimo anno potrebbe fermarsi rispettivamente allo 0,5% e allo 0,25%, ancora più duro il pronostico per il Regno Unito, allo 0%. Sarebbe a rischio anche la sicurezza alimentare, rischio esacerbato dagli eventi climatici estremi. La Russia invece, secondo l’, vedrà diminuire il suo PIL del 4,5%. Nonostante un’inflazione più mitigata (per ...

EliaFall2 : L'ultimo rapporto dell'OCSE, riguardo le competenze degli adulti dice : In Italia 7 adulti su 10 non è in grado d… - MattiaM77 : @LauraScotti19 @RAFALOCA1 @marcopalears Il rapporto ocse parla di 14000 morti tra il 2014 ed il 2020 di cui almeno… - stefano_chiofi : @BobOfMeddle @FabioCalcinelli @jacopo_iacoboni Ci sono state vittime da entrambe le parti in egual misura. Lo dice… - FabioCalcinelli : @Franco64319495 @GiovaQuez Mi passi un rapporto serio sui fantomatici 'crimini nel Donbass'. Intendo ONU, OCSE, Amn… - FabioCalcinelli : @Franco64319495 @GiovaQuez Ancora con l'Azov? Mi passa un rapporto serio, che sia di ONU, OCSE, Amnesty Internation… -