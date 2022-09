Primal | la recensione | per Nicolas Cage la caccia è aperta

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 26 settembre 2022) Ladi, b-movie doveveste i panni di untore di animali esotici alle prese con un villain psicopatico, stasera su RAI4. Iltore Frank Walsh, specializzato nella cattura di grossi predatori per gli zoo americani, si trova nelle foreste pluviali del Brasile sulle tracce di un raro esemplare di giaguaro, dal colore albino. Non senza poche difficoltà riesce a catturarlo, con la speranza di ottenere una fortuna data la particolarità dell'animale, che lo rende pressoché unico. Come vi raccontiamo nelladi, per condurlo negli Stati Uniti necessita di un passaggio a bordo di una nave, sulla quale si imbarca anche un team di forze speciali del governo che ha il compito di scortare sano e salvo un ...