Muore tra le braccia della fidanzata dopo una coltellata al petto (Di lunedì 26 settembre 2022) Un uomo di 30 anni è morto dopo essere stato accoltellato a seguito di un litigio. E' successo domenica sera, 25 settembre, all'esterno di un locale Abano Terme, in provincia di Padova. La vittima, Mattia Caruso residente ad... Leggi su europa.today (Di lunedì 26 settembre 2022) Un uomo di 30 anni è mortoessere stato accoltellato a seguito di un litigio. E' successo domenica sera, 25 settembre, all'esterno di un locale Abano Terme, in provincia di Padova. La vittima, Mattia Caruso residente ad...

57R0NG : RT @iridex28: @ltwtmvnson 'attentato al parlamento, Giorgia Meloni muore dopo attacco terroristico da parte di giovani, vestiti come fosser… - martasuicubi : @Ricardovich_ @SaraRRSnow A voler essere precisi, a rimanere appesi a testa in giù mica si muore subito. Non fare i… - RLibero2 : @1V4vendetta eh, vedrai che sarà la degna continuatrice dell'agenda Draghi.... il peggio non muore mai ... La 'fint… - _tlouiswk : RT @iridex28: @ltwtmvnson 'attentato al parlamento, Giorgia Meloni muore dopo attacco terroristico da parte di giovani, vestiti come fosser… - agatamaccarini : RT @iridex28: @ltwtmvnson 'attentato al parlamento, Giorgia Meloni muore dopo attacco terroristico da parte di giovani, vestiti come fosser… -