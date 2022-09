Mancini: 'Importante essere qui a giocarcela con l'Ungheria. L'Italia ha poche scelte? Cerchiamo i più giovani' (Di lunedì 26 settembre 2022) Roberto Mancini, ct dell'Italia, parla a Rai Sport prima della partita di Nations League con l'Ungheria: "Sarà una partita... Leggi su calciomercato (Di lunedì 26 settembre 2022) Roberto, ct dell', parla a Rai Sport prima della partita di Nations League con l': "Sarà una partita...

Azzurri : ?? #Mancini: “Una vittoria importante contro una squadra fortissima. Non conta il sistema di gioco, ma la personalit… - MundoNapoli : Mancini: ”Importante arrivare primi. Bisogna attaccare” - triolo_daniele : RT @PianetaMilan: .@robymancio: “#Raspadori sarà molto importante per gli @Azzurri” | #VIDEO - #Nazionale #Azzurri #Italia #VivoAzzurro #Ma… - PianetaMilan : .@robymancio: “#Raspadori sarà molto importante per gli @Azzurri” | #VIDEO - #Nazionale #Azzurri #Italia… - Damianodanny1 : GIOCATORI DOVREBBERO AMARE NAZIONALE DI PIÙ FRECCIATA DI MANCINI PRIMA DI PARTITA CON UNGHERIA SMORZA CRITICH… -