Elezioni 2022, Meloni trionfa, il mondo si preoccupa. Orban si congratula: "Vittoria meritata". L'allarme di Parigi: "Vigileremo sul rispetto dei diritti umani". Il ministro degli Esteri di Madrid: "I populismi finiscono sempre in catastrofe" (Di lunedì 26 settembre 2022) Al centrodestra la maggioranza alla Camera e al Senato. L'affluenza ai minimi storici. Crollo Lega, delusione Pd

Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | La vittoria del centrodestra è la breaking news sui siti internazionali. 'L'estrema destra vince le… - MediasetTgcom24 : Elezioni, Luigi Di Maio fuori dal Parlamento #dimaio - ilpost : L’affluenza alle elezioni politiche è stata intorno al 64 per cento, la più bassa della storia repubblicana - VivereMessina : Elezioni: in Sicilia affluenza per le politiche al 57,34%, per le regionali al 48,62% - disinformate_it : RT @fattoquotidiano: Mai così poche persone nella storia dell’Italia repubblicana hanno votato per le elezioni politiche -