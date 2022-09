Di Maio: “Mi complimento con Meloni e Conte, sono loro i vincitori” (Di lunedì 26 settembre 2022) ROMA – “Faccio i miei complimenti a Giorgia Meloni e Giuseppe Conte, i due vincitori di queste elezioni. E poi voglio dare un grande abbraccio agli italiani, per il bene che mi hanno dimostrato in questi anni e per quello che li aspetta nei prossimi mesi: siamo una grande democrazia, una grande Nazione, e anche se abbiamo nubi all’orizzonte, insieme ce la faremo”. Così il ministro uscente degli Affari Esteri, Luigi Di Maio, leader di Impegno civico, su Facebook. “Non ci sono scuse da accampare. Abbiamo perso. Gli Italiani non hanno considerato abbastanza maturo e valido il nostro progetto politico. E su questo la nostra comunità dovrà aprire una riflessione”, aggiunge Di Maio, che è rimasto fuori dal Parlamento. “Negli ultimi mesi, insieme a straordinari amici di percorso, abbiamo ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 26 settembre 2022) ROMA – “Faccio i miei complimenti a Giorgiae Giuseppe, i duedi queste elezioni. E poi voglio dare un grande abbraccio agli italiani, per il bene che mi hanno dimostrato in questi anni e per quello che li aspetta nei prossimi mesi: siamo una grande democrazia, una grande Nazione, e anche se abbiamo nubi all’orizzonte, insieme ce la faremo”. Così il ministro uscente degli Affari Esteri, Luigi Di, leader di Impegno civico, su Facebook. “Non ciscuse da accampare. Abbiamo perso. Gli Italiani non hanno considerato abbastanza maturo e valido il nostro progetto politico. E su questo la nostra comunità dovrà aprire una riflessione”, aggiunge Di, che è rimasto fuori dal Parlamento. “Negli ultimi mesi, insieme a straordinari amici di percorso, abbiamo ...

