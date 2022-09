Chi è Andrea Giambruno, il compagno di Giorgia Meloni che sarà il primo «first gentleman» d’Italia (Di lunedì 26 settembre 2022) Giornalista, classe 1981, riservato, cuore a sinistra. E nel febbraio 2021 non esitò a difendere la propria compagna dagli insulti (irripetibili) del professor Guzzini Leggi su lastampa (Di lunedì 26 settembre 2022) Giornalista, classe 1981, riservato, cuore a sinistra. E nel febbraio 2021 non esitò a difendere la propria compagna dagli insulti (irripetibili) del professor Guzzini

santegidionews : Andrea Riccardi, il blog: Il mondo è casa nostra, ogni voto incide: come ci siamo preparati? Le guerre in Ucraina,… - santegidionews : Coraggioso chi parla di pace. Intervista a Andrea Riccardi - santegidionews : Andrea Riccardi: 'Coraggioso è chi parla di pace' - LaStampa : Chi è Andrea Giambruno, il compagno di Giorgia Meloni che sarà il primo «first gentleman» d’Italia - _mpadfoot : @andrea_dambra @lattarulo_m @amaricord Non mi ergo proprio a nulla, riconosco una verità che è stata riconosciuta a… -