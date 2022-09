davideroberti_ : RT @Pall_Gonfiato: #Cassano: 'Mi bastava dire che giocavo a calcio e attiravo le donne, ravattavo tutto: io mi vergognavo di...' https://t.… - Pall_Gonfiato : #Cassano: 'Mi bastava dire che giocavo a calcio e attiravo le donne, ravattavo tutto: io mi vergognavo di...' -

vivoperlei.calciomercato.com

... con la cultura di quelle terre, ospitali quantoper lavorarci, ma non abbastanza per ...ai presenti: 'eccheccazz, pure le unità cinofile sond a 'bbn Ca pure che more c ccazz c'n'frec ...... ' Conoscendo papà avremmo festeggiato tutti insieme in famiglia ad'Adda', ha raccontato ... Poi nella fase dell'adolescenza è stato anche severo, a volteuno sguardo, anche perchè non ... Blog: Juve: Cassano da batticuore. Finale incredibile (Ep. X) All’interno della puntata, in cui è ospite Antonio Cassano, si parla ovviamente molto di calcio e di aneddoti sulla carriera del Pibe de Bari. Sei qui: Home » News sul Calcio » Cassano attacca Ronaldo ...Una città che poggia sull'acqua ma senza fontane, piccole, artistiche o monumentali funzionanti. Ossia senza i famosi zampilli alti e rinfrescanti. Accade a Cassino. Nel suo ...