Anche l'uragano Ian mette a rischio Artemis 1 (Di lunedì 26 settembre 2022) La NASA, dopo alcuni giorni di incertezza, ha deciso di riportare all'interno del VAB il razzo SLS per la missione Artemis 1. Il rischio dell'uragano Ian, che colpirà la Florida nei prossimi giorni, farà quindi slittare il lancio di almeno un mese.

