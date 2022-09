L'Oroscopo delle elezioni: Salvini, profezia cupa. Stelle sicure: chi gode (Di domenica 25 settembre 2022) Nel giorno delle elezioni politiche, non si sfugge all'Oroscopo dei leader. Il Messaggero pubblica una pagina dedicata a ogni segretario di partito o, come si dice in gergo, frontrunner delle coalizioni. Le Stelle, insomma, potrebbero svelare in anticipo come finiranno loro, le loro ambizioni e soprattutto i sogni dei loro elettori. Buoni gli auspici per Giorgia Meloni, segno zodiacale Capricorno ascendente Leone. "Il transito di Plutone accentua il magnetismo", assicura il quotidiano romano notando con un po' di veleno che "nel suo cielo predominano fuoco e terra, due elementi che uniti creano una forza dirompente, ma arida e dura". Significativo il ritratto del Leone Enrico Letta, ascendente acquario: "Acqua e fuoco prevalgono, due elementi che si contraddicono a vicenda. Numerosi gli indizi di una ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 25 settembre 2022) Nel giornopolitiche, non si sfugge all'dei leader. Il Messaggero pubblica una pagina dedicata a ogni segretario di partito o, come si dice in gergo, frontrunnercoalizioni. Le, insomma, potrebbero svelare in anticipo come finiranno loro, le loro ambizioni e soprattutto i sogni dei loro elettori. Buoni gli auspici per Giorgia Meloni, segno zodiacale Capricorno ascendente Leone. "Il transito di Plutone accentua il magnetismo", assicura il quotidiano romano notando con un po' di veleno che "nel suo cielo predominano fuoco e terra, due elementi che uniti creano una forza dirompente, ma arida e dura". Significativo il ritratto del Leone Enrico Letta, ascendente acquario: "Acqua e fuoco prevalgono, due elementi che si contraddicono a vicenda. Numerosi gli indizi di una ...

