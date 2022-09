LIVE Moto2, GP Giappone 2022 in DIRETTA: comincia la gara! (Di domenica 25 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -20 giri: Ricordiamo che era Augusto Fernandez a partire davanti ad Ai Ogura, undicesimo lo spagnolo, tredicesimo il Giapponese. Quest’ultimo ha guadagnato posizioni su posizioni con una partenza perfetta, e adesso è in quarta posizione avendo sorpassato anche Tony Arbolino. Augusto Fernandez nono. -21 giri: Male Jake Dixon, che perde cinque posizioni ed è ottavo. Augusto Fernandez è decimo, che chance per Ai Ogura! -22 giri: CHE INIZIO PER AI OGURA! Il Giapponese è già in quinta posizione! Arbolino intanto ha ripreso il quarto posto ai danni di Beaubier. -22 giri: Partenza sprint di Cameron Beaubier che sale in quarta posizione, bene Chantra, terzo. Aron Canet si conferma in prima posizione, secondo Aldeguer. PARTITI! 6.19 Partito il giro di ricognizione, ci siamo, sta per ... Leggi su oasport (Di domenica 25 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-20 giri: Ricordiamo che era Augusto Fernandez a partire davanti ad Ai Ogura, undicesimo lo spagnolo, tredicesimo ilse. Quest’ultimo ha guadagnato posizioni su posizioni con una partenza perfetta, e adesso è in quarta posizione avendo sorpassato anche Tony Arbolino. Augusto Fernandez nono. -21 giri: Male Jake Dixon, che perde cinque posizioni ed è ottavo. Augusto Fernandez è decimo, che chance per Ai Ogura! -22 giri: CHE INIZIO PER AI OGURA! Ilse è già in quinta posizione! Arbolino intanto ha ripreso il quarto posto ai danni di Beaubier. -22 giri: Partenza sprint di Cameron Beaubier che sale in quarta posizione, bene Chantra, terzo. Aron Canet si conferma in prima posizione, secondo Aldeguer. PARTITI! 6.19 Partito il giro di ricognizione, ci siamo, sta per ...

