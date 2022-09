L’affluenza alle urne alle 19 (Di domenica 25 settembre 2022) L’affluenza alle urne: alle elezioni per il rinnovo della Camera alle ore 19 ha votato il 50,01% degli aventi diritto, quando i dati sono relativi a circa metà dei comuni (relativi a 3.913 enti su 7.904). Lo si rileva dal sito del ministero dell’Interno. Nella precedente tornata elettorale del 2018 alla stessa ora si era recato alle urne il 58,83% degli elettori per la Camera. Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha votato a Roma, presso il suo seggio al liceo Classico Mameli. Il presidente del Consiglio insieme alla moglie Serenella, intorno alle 14.30 aveva lasciato il casolare di campagna, a Città della Pieve, in Umbria, per dirigersi verso la residenza ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 25 settembre 2022)elezioni per il rinnovo della Cameraore 19 ha votato il 50,01% degli aventi diritto, quando i dati sono relativi a circa metà dei comuni (relativi a 3.913 enti su 7.904). Lo si rileva dal sito del ministero dell’Interno. Nella precedente tornata elettorale del 2018 alla stessa ora si era recatoil 58,83% degli elettori per la Camera. Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha votato a Roma, presso il suo seggio al liceo Classico Mameli. Il presidente del Consiglio insieme alla moglie Serenella, intorno14.30 aveva lasciato il casolare di campagna, a Città della Pieve, in Umbria, per dirigersi verso la residenza ...

