Elezioni 2022 | ai seggi polemiche e code per il “tagliando antifrode”

(Di domenica 25 settembre 2022) Roma –, procedure rallentate e qualche protesta aicon possibile ‘sforamento’ – come annunciato dal Viminale – delle operazioni di voto anche oltre le 23. ‘Imputato’ numero uno: il, il talloncino attaccato alla scheda elettorale con un codice corrispondente a ciascun votante, che serve a garantire che la scheda riconsegnata dall’elettore dopo il voto in cabina sia la stessa che gli viene consegnata al momento dell’arrivo alo, evitando così le frodi. “Ciò che rallenta è ilapposto sulle schede – conferma su Twitter Camilla, una scrutatrice – perché oltre a documento d’identità, tessera elettorale e via dicendo dobbiamo annotare anche il numero delsia per la Camera che per il Senato, e ...

ItaliaViva : Elezioni, l'appello al voto di @marattin: "Siamo il partito riformista, vogliamo dare voce all'Italia seria" - fattoquotidiano : Elezioni, Costa (M5S): "Vogliamo superare il Pd. Loro non sono di sinistra.". Silvestri: "Avanzata centrodestra è r… - Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | Sergio Mattarella ha votato questa mattina, alle 8.45, nella scuola Giovanni XXIII - Piazzi a Paler…

Qualche exit poll comincia già a girare Secondo la tribuna politica di Twitter ci sarebbero già dei dati in giro e tendenzialmente potrebbero tenere anche in quelli ufficiali che arriveranno. (Adnkronos) – Tutto pronto nel quartier generale del M5S per la notte elettorale, in attesa della chiusura delle urne fissata, salvo imprevisti, per le 23. Tre le sale allestite per la stampa -di cui ...