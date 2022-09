Come sfiatare i termosifoni e cosa succede se non lo fai (Di domenica 25 settembre 2022) Con l’avvicinarsi dell’inverno e il conseguente abbassamento delle temperature, arriva anche il momento di compiere qualche piccola opera di manutenzione nelle nostre casa. Tra le operazioni che non dobbiamo assolutamente dimenticare di svolgere ce n’è una di fondamentale importanza, ovvero sfiatare i termosifoni. I caloriferi di casa nostra infatti, se non controllati periodicamente, potrebbero causare un malfunzionamento in tutto l’impianto di riscaldamento dell’abitazione. sfiatare i termosifoni, un’operazione semplice ma necessaria Ormai sempre più spesso le temperature si abbassano repentinamente, senza darci il tempo di correre ai ripari ed effettuare la manutenzione in casa. Il problema si presenta in genere prima della stagione fredda ma non solo: basti pensare a una seconda casa poco utilizzata, che ci ... Leggi su dilei (Di domenica 25 settembre 2022) Con l’avvicinarsi dell’inverno e il conseguente abbassamento delle temperature, arriva anche il momento di compiere qualche piccola opera di manutenzione nelle nostre casa. Tra le operazioni che non dobbiamo assolutamente dimenticare di svolgere ce n’è una di fondamentale importanza, ovvero. I caloriferi di casa nostra infatti, se non controllati periodicamente, potrebbero causare un malfunzionamento in tutto l’impianto di riscaldamento dell’abitazione., un’operazione semplice ma necessaria Ormai sempre più spesso le temperature si abbassano repentinamente, senza darci il tempo di correre ai ripari ed effettuare la manutenzione in casa. Il problema si presenta in genere prima della stagione fredda ma non solo: basti pensare a una seconda casa poco utilizzata, che ci ...

GB24416642 : @Stibba_Maria @MilkoSichinolfi Ha un tutto parlamento di servi pronto con la bocca a sfiatare come per appannare un vetro. - dick_handley : @giorgio_gori @giove_luna Mentre in questo disgraziato paese c'è libertà di stampa mainstream e la magistratura è a… -