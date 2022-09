Botta e risposta tra Roy Keane e Matic (Di domenica 25 settembre 2022) Scambio di opinioni tra Keane e Matic: «Non possono essere tutti nel tuo cuore» «Deve capire che il calcio è cambiato» Scambio di opinioni tra due pesi massimi del calcio: Roy Keane e Nemanja Matic. L’ex calciatore, ora opinionista, infatti poco tempo fa aveva detto del serbo attualmente alla Roma: «Dice che lo United sarà sempre nel suo cuore, ma anche il Chelsea e il Benfica. Non possono essere tutti nel tuo cuore». Non è tardata la risposta del centrocampista giallorosso, intervistato dal Times. Di seguito le sue parole. «Ho rispetto per quello che ha fatto, ma deve capire che il calcio è cambiato. Se ho giocato per il Chelsea, non posso dire che lo odio. Non posso essere arrabbiato quando parlo con la stampa dopo la partita. Il modo in cui si comportava in campo, oggi per il 70% delle ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 25 settembre 2022) Scambio di opinioni tra: «Non possono essere tutti nel tuo cuore» «Deve capire che il calcio è cambiato» Scambio di opinioni tra due pesi massimi del calcio: Roye Nemanja. L’ex calciatore, ora opinionista, infatti poco tempo fa aveva detto del serbo attualmente alla Roma: «Dice che lo United sarà sempre nel suo cuore, ma anche il Chelsea e il Benfica. Non possono essere tutti nel tuo cuore». Non è tardata ladel centrocampista giallorosso, intervistato dal Times. Di seguito le sue parole. «Ho rispetto per quello che ha fatto, ma deve capire che il calcio è cambiato. Se ho giocato per il Chelsea, non posso dire che lo odio. Non posso essere arrabbiato quando parlo con la stampa dopo la partita. Il modo in cui si comportava in campo, oggi per il 70% delle ...

