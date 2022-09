Alluvione Marche, il sindaco di Cantiano: “Siamo in ginocchio. Non ci sono più attività nel centro storico e la capacità produttiva è azzerata” (Di domenica 25 settembre 2022) A poco più di una settimana dall’Alluvione, la comunità di Cantiano, uno dei comuni più colpiti, ha di nuovo i servizi primari come acqua, luce e gas, a confermarlo è il sindaco Alessandro Piccini. A uscirne a pezzi è però sicuramente il tessuto industriale e commerciale del piccolo comune marchigiano “E’ questa la fase drammatica oltre ai danni al paese – afferma il sindaco – non abbiamo più un attività d’impresa nel centro storico e tutta il capacità produttiva della zona industriale è azzerato”. Sul fronte idrogeolocico la situazione è sotto sorveglianza è un team di tecnici dell’università di Firenze che ne attesterà la presunta criticità ” al momento non si evidenziano criticità nonostante alcuni movimenti superficiali ma che non ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 25 settembre 2022) A poco più di una settimana dall’, la comunità di, uno dei comuni più colpiti, ha di nuovo i servizi primari come acqua, luce e gas, a confermarlo è ilAlessandro Piccini. A uscirne a pezzi è però sicuramente il tessuto industriale e commerciale del piccolo comune marchigiano “E’ questa la fase drammatica oltre ai danni al paese – afferma il– non abbiamo più und’impresa nele tutta ildella zona industriale è azzerato”. Sul fronte idrogeolocico la situazione è sotto sorveglianza è un team di tecnici dell’università di Firenze che ne attesterà la presunta criticità ” al momento non si evidenziano criticità nonostante alcuni movimenti superficiali ma che non ...

Agenzia_Ansa : FLASH | Alluvione nelle Marche, trovato il corpo del piccolo Mattia in un campo a Castelleone di Suasa. A dare l'al… - CagliariCalcio : Il Cagliari Calcio esprime profondo cordoglio per la scomparsa del piccolo Mattia Luconi, di origini sarde, vittima… - rtl1025 : ? Marche, è stato trovato il corpo del piccolo #MattiaLuconi, 8 anni, disperso dopo che l'#alluvione del 15 settemb… - LaRagione_eu : Per altre dieci, comprese le #Marche, l’allerta è gialla. Il comune di #Senigallia, dove si contano ancora i danni… - LaRagione_eu : Dieci giorni dopo l’ #alluvione che ha colpito le #Marche, l’Italia si prepara ad affrontare una nuova allerta… -