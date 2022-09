Allerta meteo arancione in Campania anche lunedì: disagi e allagamenti (Di domenica 25 settembre 2022) Ancora Allerta meteo arancione in Campania la Protezione Civile estendo il pericolo fino alla mezzanotte di lunedì 26 settembre 2022. In queste ore si stanno segnalando allagamenti e disagi tra Napoli e soprattutto nell’area del casertano a causa dell’intesa quantità di acqua che sta imperversando sulla regione. anche il flusso alle elezioni 2022 è rallentato a causa dei disagi causati dalle piogge. Ci sono già i primi sindaci che chiudono le scuole della Campania. I sindaci di Portici, San Giorgio a Cremano, Ercolano hanno chiuso le scuole, così come hanno fatto anche i sindaci di Afragola, Caivano, Cardito e tutti i sindaci dell’Isola di Ischia. Allerta meteo ... Leggi su napolipiu (Di domenica 25 settembre 2022) Ancorainla Protezione Civile estendo il pericolo fino alla mezzanotte di26 settembre 2022. In queste ore si stanno segnalandotra Napoli e soprattutto nell’area del casertano a causa dell’intesa quantità di acqua che sta imperversando sulla regione.il flusso alle elezioni 2022 è rallentato a causa deicausati dalle piogge. Ci sono già i primi sindaci che chiudono le scuole della. I sindaci di Portici, San Giorgio a Cremano, Ercolano hanno chiuso le scuole, così come hanno fattoi sindaci di Afragola, Caivano, Cardito e tutti i sindaci dell’Isola di Ischia....

