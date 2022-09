Un altro domani 3-7 Ottobre 2022 (Di sabato 24 settembre 2022) Lunedì 3 Ottobre 2022Ventura si occupa di inserire Angel nel mondo dei grandi uomini d’affari. Sergio e Julia, dopo il divorzio, sembrano piu’ legati che mai. Martedì 4 Ottobre 2022A dispetto delle opinioni di chi li circonda, Sergio e Julia continuano a coltivare i loro sentimenti cercando di non L'articolo proviene da MediaTurkey. Leggi su mediaturkey (Di sabato 24 settembre 2022) Lunedì 3Ventura si occupa di inserire Angel nel mondo dei grandi uomini d’affari. Sergio e Julia, dopo il divorzio, sembrano piu’ legati che mai. Martedì 4A dispetto delle opinioni di chi li circonda, Sergio e Julia continuano a coltivare i loro sentimenti cercando di non L'articolo proviene da MediaTurkey.

GimmiJovinelli : Domani non voto. Non do il voto a chi per principio anziché moderare il cdx o il cdx vota contro. E temo che quell… - ebonalbe : La solita gaffe di Berlusconi di ieri svela i rapporti del Cavaliere con l’autocrate russo. E lui sarebbe il candid… - IesuAnna : RT @cugusi1952: Amici e amiche carissimi per oggi io finisco qui.Domani vi darò le notizie del mio amico sondaggista e spero qualcos'altr… - GreenVanilLaura : @LaSignoraLupo Più che altro, domani metto direttamente la coperta “seria”. Altro che doppio plaid di pile. ?? - giuseppesanson8 : Buona notte a tutti... spero che domani si fumano altro basilico... per avere un'altra notte come questa #GFvip -