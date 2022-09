Ucraina | Zelensky ai russi | “Putin vi manda a morire | disertate”

(Di sabato 24 settembre 2022) (Adnkronos) – Vladimir“vi”. Il presidente ucraino Volodymyr, in un videomessaggio “in russo per i”, si esprime così dopo la mobilitazione ordinata dal Cremlino: almeno 300.000 riservisti destinati a combattere nella guerra in. ”Non è un caso che la mobilitazione criminale dichiarata dallaa sia stata immediatamente definita una tomba dagli stessi cittadini. I continon si preoccupano della vita dei: devono solo riempire gli spazi vuoti lasciati dai soldatimorti, feriti, fuggiti o catturati”, dice. ”Chi riempirà questi posti, al vostro governo non importa”, ma ”per voi è arrivato ...

LiaQuartapelle : Putin voleva sostituire Zelensky con “un governo di persone perbene”. L’imbarazzo a ascoltare un ex presidente del… - elio_vito : Eh niente, il richiamo della dacia è troppo forte, Berlusconi ha giustificato ancora una volta Putin e l’invasione… - bendellavedova : #Berlusconi assurdo: #Putin è stato spinto a fare la guerra all'Ucraina, voleva solo mettere un governo di… - MarcelloBussi : Sono sicuro che il popolo italiano eseguirà fedelmente gli ordini di Ursula von der Leyen e Volodymyr Zelensky. Le… - supportingassad : #Russia #Putin #Nato #Zelensky #gas Avete una vaga idea della macchina di propaganda pro #Ucraina? Date un'occhiata… -

...Volodymyr, in un videomessaggio "in russo per i russi", si esprime così dopo la mobilitazione ordinata dal Cremlino: almeno 300.000 riservisti destinati a combattere nella guerra in. ...Arrendersi alla prigioniaè meglio che morire sotto i colpi delle nostre armi, perché l'si sta difendendo in questa guerra', ha detto. "Scioccante".se la prende con ...(Adnkronos) – Vladimir Putin “vi manda a morire”. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in un videomessaggio “in russo per i russi”, si esprime così dopo la mobilitazione ordinata dal Cremlino: al ...Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha invitato cittadini e soldati russi a rifiutare la mobilitazione e a disertare perché vengono ...