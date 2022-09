Traffico Roma del 24-09-2022 ore 09 | 00

Leggi su romadailynews

(Di sabato 24 settembre 2022)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità Ma che gli spostamenti sul grande raccordo anulare sul Urbano della A24L’Aquila in cittàin progressivo aumento per un incidente possibili rallentamenti in via Ostiense all’altezza di via Francesco Negri che direzione di Piazzale Ostiense al Circo Massimo concerto in programma 21 di stasera dalle 5 chiusura alin tutta l’area circostante deviazioni per le linee bus manifestazione Piazza dei Santi Apostoli nel pomeriggio dalle 17 alle 19 possibili difficoltà di circolazione in tutta l’aria lavori anche l’aurelio sulla circonvallazione Cornelia con una riduzione della carreggiata tra via Urbano II via Giovanni Domenico paracciani in tema di trasporti prosegue il rinnovo dei binari per la linea tram a 8 ...