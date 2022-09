Ti Mangio Il Cuore, Elodie e la mafia garganica sul grande schermo (recensione) (Di sabato 24 settembre 2022) Appena uscito nelle sale cinematografiche e di ritorno da Venezia 79’, Ti Mangio Il Cuore di Pippo Mezzapesa proietta per la prima volta la cantante Elodie al cinema con un film dagli esiti incerti. Il film Ti Mangio Il Cuore è tratto da una libera trasposizione cinematografica dell’omonimo libro di Carlo Bonini e Giuliano Foschini (ed. Feltrinelli) sulla poco raccontata mafia del Gargano. Dagli anni settanta a oggi infatti, gli omicidi sono stati 360, l’80% dei quali è rimasto irrisolto. Tra il 2017 e il 2018 nella sola provincia di Foggia si è registrata la media di un omicidio a settimana, una rapina al giorno, un’estorsione ogni quarantott’ore. Nel film i nomi delle famiglie cambiano, ma al centro c’è una storia vera. LA TRAMA La storia attraversata da Mezzapesa si ... Leggi su optimagazine (Di sabato 24 settembre 2022) Appena uscito nelle sale cinematografiche e di ritorno da Venezia 79’, TiIldi Pippo Mezzapesa proietta per la prima volta la cantanteal cinema con un film dagli esiti incerti. Il film TiIlè tratto da una libera trasposizione cinematografica dell’omonimo libro di Carlo Bonini e Giuliano Foschini (ed. Feltrinelli) sulla poco raccontatadel Gargano. Dagli anni settanta a oggi infatti, gli omicidi sono stati 360, l’80% dei quali è rimasto irrisolto. Tra il 2017 e il 2018 nella sola provincia di Foggia si è registrata la media di un omicidio a settimana, una rapina al giorno, un’estorsione ogni quarantott’ore. Nel film i nomi delle famiglie cambiano, ma al centro c’è una storia vera. LA TRAMA La storia attraversata da Mezzapesa si ...

