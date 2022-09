GiuseppeConteIT : Ieri sera sono stato ospite di Bruno Vespa a #PortaaPorta. Ho avuto modo di parlare del nostro programma e delle no… - rulajebreal : Il poster del terrorista Soleimani è stato incendiato nella sua città di Kerman, dopo l’uccisione di #MahsaAmini. G… - amendolaenzo : 'Sostituire Zelensky con persone perbene' parole gravi di Berlusconi. Amici di Orbàn, amici di Putin. Questa è la d… - Primula23244795 : RT @PasqualDiMatteo: Gente come #Formigli, #Gruber, #Mentana, temono che con la #Destra al #governo torni il #fascismo, eppure non si sono… - zuggy04 : RT @andreacantelmo8: Breve recap: Crimea, Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson sono parte dell'#Ucraina. Goffi e illegittimi tentativi… -

CremonaOggi

Per la prima volta al mondo, o almeno in questodell'Africa centrale, una riserva per animali nella Repubblica Democratica del Congo sta ... Gli altri duesfuggiti ai sequestratori ......gas in Italia C'èun po' di allarme nei giorni scorsi sulle forniture di gas dall'Algeria, ma sia la Sonatrach, la compagnia energetica nazionale, sia l'Eni hanno assicurato che i flussi... La guardia giurata ammette: "Sono stato travolto, ma nessun ricatto" Voleva provare la trattoria sotto casa ma Andrea Delogu non viene accettata all'ingresso. Spiecevole vicenda per la conduttrice televisiva e radiofonica dai capelli ..."Sono stato in un orfanotrofio", il dramma di un allievo di Amici 22: tutti addolorati. Il suo racconto ha scosso sia i fan che i compagni ...