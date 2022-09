Rivenditori datalogger | a cosa servono e quale tipologia scegliere

Leggi su fmag

(Di sabato 24 settembre 2022) Isono dispositivi che monitorano e registrano dati specifici nel tempo. Questi dati possono essere di qualsiasi tipo, dalle condizioni ambientali, come la temperatura o l’umidità, ai dettagli sulle prestazioni dei macchinari, come le vibrazioni e la velocità. La registrazione dei dati è una tecnica utilizzata nella produzione fin dalla rivoluzione industriale. Consiste nel registrare le misure di una o più proprietà di un oggetto nel corso del tempo. Il vantaggio della registrazione di questi dati è che fornisce una registrazione permanente di come le proprietà sono cambiate durante la produzione. Ciò significa che eventuali problemi possono essere identificati rapidamente e facilmente in qualsiasi momento del futuro, se si ripresentano. In questo post con l’aiuto di data-logger.it analizzeremosono i, ...