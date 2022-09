Iran, continuano le proteste in piazza dopo la morte di Mahsa Amini: almeno 35 morti. Il presidente Raisi: “Reagire duramente” (Di sabato 24 settembre 2022) continuano le proposte in Iran al grido di “abbasso la dittatura” e “donna, vita e libertà”, dopo l’uccisione di Mahsa Amini, la 22enne arrestata dalla polizia morale a Teheran con l’accusa di aver indossato male il velo. Le piazze chiedono di sostenere il popolo perché, si legge su alcuni cartelloni, “le persone vengono uccise per la libertà in Iran”. Un fotografo di France Presse ha riportato che durante la manifestazione sono state bruciate anche alcune bandiere del Paese. Il presidente Ebrahim Raisi ha ordinato alle forze dell’ordine di trattare “con durezza” i manifestanti: i numeri ufficiali riportano 35 morti negli scontri in piazza, il bilancio ufficioso ne conta 50. Solo nella provincia di Gilan, nel nord ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 24 settembre 2022)le proposte inal grido di “abbasso la dittatura” e “donna, vita e libertà”,l’uccisione di, la 22enne arrestata dalla polizia morale a Teheran con l’accusa di aver indossato male il velo. Le piazze chiedono di sostenere il popolo perché, si legge su alcuni cartelloni, “le persone vengono uccise per la libertà in”. Un fotografo di France Presse ha riportato che durante la manifestazione sono state bruciate anche alcune bandiere del Paese. IlEbrahimha ordinato alle forze dell’ordine di trattare “con durezza” i manifestanti: i numeri ufficiali riportano 35negli scontri in, il bilancio ufficioso ne conta 50. Solo nella provincia di Gilan, nel nord ...

