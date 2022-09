Gol e spettacolo | le pagelle di Raspadori sono esaltanti | “Onora la numero dieci | stop straordinario”

(Di sabato 24 settembre 2022) Giacomosi ritrovacon voti alti il giorno dopo Italia-Inghilterra di Nations League, in cui ha segnato il gol decisivo. Bellissima la rete diche ha permesso agli azzurri di tenere il passo dell’Ungheria, che ha vinto con la Germania in trasferta. Lunedi la sfida Ungheria-Italia sarà decisiva per superare il turno e andare alla Final Four di Nations League.è stato il perno di Mancini nella sfida con l’Inghilterra in cui il ct ha dovuto fare a meno di tanti giocatori tra cui Politano, Immobile, Verratti, Insigne, Spinazzola.: i voti dei quotidiani dopo Italia-Inghilterra Il Mattino 7: “Segna un bellissimo gol nel cuore del secondo tempo. Controllo splendido dopo il lancio di Bonucci, circumnavigazione di Walker e destro ...

