È sempre Zemanlandia: 'La gente va allo stadio per vedere i gol...' (Di sabato 24 settembre 2022) 'La gente viene allo stadio per vedere i gol, quello è il succo del gioco del calcio, non per uno 0 - 0 senza che succeda niente'. Il Festival dello Sport saluta Zdenek Zeman con un'accoglienza ... Leggi su gazzetta (Di sabato 24 settembre 2022) 'Lavieneperi gol, quello è il succo del gioco del calcio, non per uno 0 - 0 senza che succeda niente'. Il Festival dello Sport saluta Zdenek Zeman con un'accoglienza ...

OdeonZ__ : È sempre Zemanlandia: 'La gente va allo stadio per vedere i gol...' - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: È sempre Zemanlandia: 'La gente va allo stadio per vedere i gol...' #ilFestivaldellosport - sportli26181512 : È sempre Zemanlandia: 'La gente va allo stadio per vedere i gol...': È sempre Zemanlandia: 'La gente va allo stadio… - Gazzetta_it : È sempre Zemanlandia: 'La gente va allo stadio per vedere i gol...' #ilFestivaldellosport -