Bambino di 10 anni salva in piscina la madre in preda alle convulsioni VIDEO

Agenzia_Ansa : Un bambino di 8 anni e la sorellina di 3, affetti dalla stessa forma di distrofia retinica ereditaria, hanno riacqu… - Agenzia_Ansa : Rocco, un golden retriever di otto anni, si è salvato per miracolo dall'alluvione che ha colpito le Marche. In casa… - RaiNews : Bomba d'acqua, tra i dispersi un bambino di 8 anni: era con la mamma in auto che è rimasta bloccata dall'acqua, la… - iamfredmosby : tanti auguri a #BradBird che oggi compie 65 anni il regista prodigio che ci ha regalato #IlGigantediFerro… - zambonetti11 : @Turiddu_1 @borghi_claudio @ZelenskyyUa @repubblica Io si, quale sarebbe il problema? Guarda le tue scarpe, probabi… -

... venti! Stavolta però faticando cinque set contro Cilic e poi piangendo come uncon la Coppa tra le braccia, Cilic che quasi lo consola. Torna al n. 1, si alterna con Nadal. A 37sembra ...Undi 10ha salvato la madre che stava annegando in piscina: la donna era in preda alle convulsioni. "È decisamente il mio eroe" ha detto la mamma che ha ha condiviso sui social questo ...Sono quasi 25 mila gli studenti delle scuole primarie e secondarie dell'Umbria, compresi quelli iscritti alle paritarie, che sono stati ammessi alle borse di studio finanziate dalla Regione. In partic ...Lindsey Gritton era alla sua 34esima settimana di gravidanza quando ha capito che qualcosa non andava. Per la 29enne quella che portava in grembo era la seconda figlia: tutto il decorso ...