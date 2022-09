Uomini e Donne, Costantino sul suicidio di Manuel Vallicella: “Quando il castello cade…” (Di venerdì 23 settembre 2022) Nella sua recente intervista rilasciata al quotidiano “Il Messaggero”, a Costantino Vitagliano tra le altre cose è stato chiesto se conoscesse Manuel Vallicella, l’ex tronista che martedì scorso si è tolto la vita nel suo negozio di tatuaggi a Verona. Il primo, indimenticabile protagonista di Uomini e Donne ha ammesso di non aver mai conosciuto Manuel, ma ha messo in guardia tutti quanti dai disagi che lo scintillante mondo della televisione può creare. Non a caso Manuel, ragazzo molto fragile, aveva lasciato la Tv poco dopo aver iniziato l’avventura come tronista. Uomini e Donne, Manuel Vallicella: ecco Quando e ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 23 settembre 2022) Nella sua recente intervista rilasciata al quotidiano “Il Messaggero”, aVitagliano tra le altre cose è stato chiesto se conoscesse, l’ex tronista che martedì scorso si è tolto la vita nel suo negozio di tatuaggi a Verona. Il primo, indimenticabile protagonista diha ammesso di non aver mai conosciuto, ma ha messo in guardia tutti quanti dai disagi che lo scintillante mondo della televisione può creare. Non a caso, ragazzo molto fragile, aveva lasciato la Tv poco dopo aver iniziato l’avventura come tronista.: eccoe ...

