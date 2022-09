Terremoto nella Lega a Taranto Anche i giovani lasciano il partito

Leggi su tarantinitime

(Di venerdì 23 settembre 2022) Come Coordinatore Provinciale della, dopo giorni di attenta riflessione e a seguito dell’ascolto delle richieste giunte dalla base del movimentole, comunico che abbiamo deciso di rassegnare le dimissioni dal nostroal quale avevamo con entusiasmo aderito. Non troviamo termini capaci di rappresentare compiutamente il nostro stato d’animo alla luce di quanto accaduto in questi giorni.I due vice segretari provinciali di, Michele Andrisano e Marco Natale, attraverso le loro dimissioni comunicate a mezzo stampa, hanno avuto il coraggio di denunciare ciò che la realtà dei fatti segnala in modo inequivocabile: la mancanza di qualsiasi forma di dialogo e di conoscenza del territorio da parte del Segretario Regionale Roberto Marti.Le elezioni amministrative 2022 a ...