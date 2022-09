Terremoto, il sismologo: “4 scosse in un giorno ma nessuna correlazione tra loro” (Di venerdì 23 settembre 2022) (Adnkronos) – “E’ un caso che si siano registrati quattro terremoti in un solo giorno in Italia, non si può dunque stabilire una correlazione tra loro: ci sono distanze di centinaia di chilometri l’uno dall’altro. Sono eventi singoli. D’altronde, il nostro Paese registra tantissimi terremoti e una tantum può capitare che si possano verificare nel giro di 24 ore eventi sismici di magnitudo intorno a 3.8 – 4.1 in zone diverse del nostro territorio”. Così all’Adnkronos Andrea Billi, sismologo dell’Istituto di geologia ambientale e geoingegneria (Igag-Cnr) all’indomani delle scosse registrate a distanza di poche ore in Sicilia, Marche, Liguria ed Emilia Romagna. “Parzialmente inaspettata la scossa di magnitudo 4.1 nell’entroterra genovese, ma è pur vero che l’area appeninica tra Toscana, Emilia-Romagna ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 23 settembre 2022) (Adnkronos) – “E’ un caso che si siano registrati quattro terremoti in un soloin Italia, non si può dunque stabilire unatra: ci sono distanze di centinaia di chilometri l’uno dall’altro. Sono eventi singoli. D’altronde, il nostro Paese registra tantissimi terremoti e una tantum può capitare che si possano verificare nel giro di 24 ore eventi sismici di magnitudo intorno a 3.8 – 4.1 in zone diverse del nostro territorio”. Così all’Adnkronos Andrea Billi,dell’Istituto di geologia ambientale e geoingegneria (Igag-Cnr) all’indomani delleregistrate a distanza di poche ore in Sicilia, Marche, Liguria ed Emilia Romagna. “Parzialmente inaspettata la scossa di magnitudo 4.1 nell’entroterra genovese, ma è pur vero che l’area appeninica tra Toscana, Emilia-Romagna ...

