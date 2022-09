Serie A 2022/2023, ottava giornata: calendario, programma, orari e tv (Di venerdì 23 settembre 2022) calendario, programma, date, orari e come vedere in tv e streaming l’ottava giornata di Serie A 2022/2023. Si parte sabato 1 ottobre con il Napoli che ospiterà al Maradona il Torino, per poi proseguire con il big match tra Inter e Roma e la sfida tra l’Empoli e il Milan. Domenica ricca di appuntamenti dalla sfida tra Lazio e Spezia a quella dell’Allianz Stadium tra Juventus e Bologna prima di finire, lunedì 3 ottobre, con l’Udinese in trasferta a Verona. Di seguito il programma completo. Sabato 1 ottobre Ore 15: Napoli-Torino (DAZN)Ore 18: Inter-Roma (DAZN)Ore 20.45: Empoli-Milan (SKY E DAZN) Domenica 2 ottobre Ore 12.30: Lazio-Spezia (SKY E DAZN)Ore 15: Lecce-Cremonese (DAZN)Ore 15: Sampdoria-Monza (DAZN)Ore 15: Sassuolo-Salernitana ... Leggi su sportface (Di venerdì 23 settembre 2022), date,e come vedere in tv e streaming l’di. Si parte sabato 1 ottobre con il Napoli che ospiterà al Maradona il Torino, per poi proseguire con il big match tra Inter e Roma e la sfida tra l’Empoli e il Milan. Domenica ricca di appuntamenti dalla sfida tra Lazio e Spezia a quella dell’Allianz Stadium tra Juventus e Bologna prima di finire, lunedì 3 ottobre, con l’Udinese in trasferta a Verona. Di seguito ilcompleto. Sabato 1 ottobre Ore 15: Napoli-Torino (DAZN)Ore 18: Inter-Roma (DAZN)Ore 20.45: Empoli-Milan (SKY E DAZN) Domenica 2 ottobre Ore 12.30: Lazio-Spezia (SKY E DAZN)Ore 15: Lecce-Cremonese (DAZN)Ore 15: Sampdoria-Monza (DAZN)Ore 15: Sassuolo-Salernitana ...

