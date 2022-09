Primato Ue, c’è un conflitto tra le Alte Corti, altro che il sovranismo della destra (Di venerdì 23 settembre 2022) Allora, allora, questa qui – la vostra futuribile presidente del Consiglio – vuole modificare l’articolo 11 della Costituzione? Mannaggia a lei: vuole sbertucciare il Primato del diritto Ue rispetto al diritto nazionale? Ora vedete: finché si sbracciano e gridano i giornalisti militanti – alcuni pure “militari” – puoi fare spallucce: è pura propaganda di “contras” che la Meloni, vorrebbero politicamente morta; anche ai cattivi consiglieri di Enrico Letta – in primis l’aspidico Cerasa che gli suggerisce un “incidente”per risollevarne le sorti elettorali – si può replicare col “tamquam non esse”. Quando, però, la questione viene posta da un’icona del giornalismo “borghese”, un direttore di garbo come Ferruccio De Bortoli – qualcosa bisogna pur rispondere, no ? conflitto tra le Alte Corti e De ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 23 settembre 2022) Allora, allora, questa qui – la vostra futuribile presidente del Consiglio – vuole modificare l’articolo 11Costituzione? Mannaggia a lei: vuole sbertucciare ildel diritto Ue rispetto al diritto nazionale? Ora vedete: finché si sbracciano e gridano i giornalisti militanti – alcuni pure “militari” – puoi fare spallucce: è pura propaganda di “contras” che la Meloni, vorrebbero politicamente morta; anche ai cattivi consiglieri di Enrico Letta – in primis l’aspidico Cerasa che gli suggerisce un “incidente”per risollevarne le sorti elettorali – si può replicare col “tamquam non esse”. Quando, però, la questione viene posta da un’icona del giornalismo “borghese”, un direttore di garbo come Ferruccio De Bortoli – qualcosa bisogna pur rispondere, no ?tra lee De ...

SecolodItalia1 : Primato Ue, c’è un conflitto tra le Alte Corti, altro che il sovranismo della destra - turkaill : Terzo set dominato. Vittoria e primato nel girone (non che serva a qualcosa dato che dall'altra parte c'è veramente… - Rudy___star : @GrandeFratello In Germania nel GF tedesco molti anni fa come concorrenti c erano una coppia di sieropositivi, non… - m_dreamparadise : @strawberriesxv lol E finisce che neanche si lava, se c'è una classifica dei zozzosi lui ha finalmente un primato mi dispiace ma è così - Dragoverde4 : @Amos8125 Putin ha un primato: è il più grande creatore di fake del Mondo. Come riesce a dire bugie a raffica resta… -

Elezioni politiche, Pino Insegno sbaglia la presentazione di Giorgia Meloni a Roma: le due affermazioni errate Ma non si tratta di un primato: altre cinque donne hanno guidato un partito italiano prima di lei. La prima è stata Maria Adelaide Aglietta , eletta segretaria del Partito Radicale nel 1976 , 38 anni ... DIRETTA MOTOGP/ Jack Miller primo in FP1, doppietta Ducati! (GP Giappone 2022) ... GP GIAPPONE 2022, AI VERTICI DEL MONDIALE In vista di quello che potrà succedere già oggi nella diretta MotoGp , il Gp Giappone vedrà le gerarchie sempre più in bilico, perché il primato del ... Teatri Online Ma non si tratta di un: altre cinque donne hanno guidato un partito italiano prima di lei. La prima è stata Maria Adelaide Aglietta , eletta segretaria del Partito Radicale nel 1976 , 38 anni ...... GP GIAPPONE 2022, AI VERTICI DEL MONDIALE In vista di quello che potrà succedere già oggi nella diretta MotoGp , il Gp Giappone vedrà le gerarchie sempre più in bilico, perché ildel ... FirenzeGioca