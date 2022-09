Mercato piloti, Williams ufficializza l'addio a Latifi (Di venerdì 23 settembre 2022) Nicholas Latifi non sarà più un pilota Williams nel 2023 . Arriva l'ufficialità su un sedile già, di fatto, sul Mercato. Intorno al pilota canadese le indiscrezioni davano a rischio la conclusione del ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di venerdì 23 settembre 2022) Nicholasnon sarà più un pilotanel 2023 . Arriva l'ufficialità su un sedile già, di fatto, sul. Intorno al pilota canadese le indiscrezioni davano a rischio la conclusione del ...

