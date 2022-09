Lazio | chiusa la campagna abbonamenti | 26 193 tessere vendute

(Di venerdì 23 settembre 2022) ROMA - La rotonda vittoria sul campo della Cremonese, il quarto posto in classifica (in coabitazione con il Milan) e il ritorno in campo di Pedro, che a Cremona è tornato a segnare. Alle buone notizie ...

Alle buone notizie in casa si aggiunge il ritrovato entusiasmo del proprio pubblico, che ha regalato ottime risposte nella campagna abbonamenti. Terminata definitivamente la campagna abbonamenti della Lazio. Oggi a mezzogiorno si è chiusa anche la terza e ultima finestra concessa dalla società quest'anno per sottoscrivere le nuove tessere. Il dato finale recita 26913 abbonati, terzo più alto dell'era Lotito. Si è chiusa la seconda tranche della campagna abbonamenti della Lazio. La società ha infatti deciso di riaprirla annunciando l'iniziativa dopo la vittoria contro il Verona ...