(Di venerdì 23 settembre 2022) L’ex presidente: «I nostri missili ipersonici sono capaci di raggiungere in maniera garantita obiettivi in Europa e Usa, molto più rapidamente di qualsiasi loro arma»

E al fianco distarebbero emergendo figure che fino a ieri erano di secondo piano ma che ... Innanzitutto Ramzan, signore e padrone della Cecenia che negli ultimi giorni aveva ...E sarebbero questi ultimi ad averla avuta vinta: i falchi alla Patrushev, alla, alla Prigozhin, alla. Quelli che puntano tutto sulla vittoria, perché hanno capito che in caso di ... Kadyrov, Medvedev e gli altri: i «falchi» di Putin che lo spingono ad accelerare la guerra L’ex presidente Medvedev: «I nostri missili ipersonici sono capaci di raggiungere in maniera garantita obiettivi in Europa e Usa, molto più rapidamente di qualsiasi loro arma» ...La risposta del Cremlino alle perdite subite su suolo ucraino rischia di sconvolgere equilibri locali e globali. Col presidente russo pressato dal "partito della guerra", sul fronte interno, e dalle r ...