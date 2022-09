Il Paradiso delle signore anticipazioni 26 settembre: Adelaide devastata da Umberto e Flora (Di venerdì 23 settembre 2022) Le anticipazioni della puntata di lunedì 26 settembre del Paradiso delle signore rivelano che Salvatore si troverà a vivere un momento davvero particolare a causa della partenza di Anna e Agnese. Al grande magazzino, intanto, arriverà una bella notizia. Matilde, dal canto suo, si troverà a fare i conti con una situazione piuttosto incresciosa che L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di venerdì 23 settembre 2022) Ledella puntata di lunedì 26delrivelano che Salvatore si troverà a vivere un momento davvero particolare a causa della partenza di Anna e Agnese. Al grande magazzino, intanto, arriverà una bella notizia. Matilde, dal canto suo, si troverà a fare i conti con una situazione piuttosto incresciosa che L'articolo proviene da KontroKultura.

