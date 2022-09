GP Giappone, Quartararo: 'Partire in prima fila sarà quasi impossibile' (Di venerdì 23 settembre 2022) Il campione del mondo in carica si aspettava un week - end di gara complicato, su una pista dove in molti vedono la Ducati favorita. Il primo turno di prove libere ha mostrato in parte quanto previsto,... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di venerdì 23 settembre 2022) Il campione del mondo in carica si aspettava un week - end di gara complicato, su una pista dove in molti vedono la Ducati favorita. Il primo turno di prove libere ha mostrato in parte quanto previsto,...

automotorinews : ??? #MotoGP, prima sessione di prove libere in Giappone: subito #Ducati con #Miller e #Bagnaia, ma #Quartararo quest… - sportli26181512 : Quartararo dopo le Libere a Motegi: 'Prima fila? Quasi impossibile se non piove': 'Non sono soddisfatto, mi aspetta… - Vanganel : RT @gponedotcom: VIDEO - Nelle prime libere Miller e Bagnaia hanno battuto Fabio, che è anche inseguito da vicino da Aleix Espargarò. In Gi… - gponedotcom : VIDEO - Nelle prime libere Miller e Bagnaia hanno battuto Fabio, che è anche inseguito da vicino da Aleix Espargarò… - OA_Sport : VIDEO #MotoGP, GP Giappone 2022: highlights e sintesi prove libere. #Bagnaia e #Quartararo vicinissimi #JapaneseGP -