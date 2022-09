Filler occhiaie | cos’è | quanto dura | quanto costa e gli effetti prima e dopo

(Di venerdì 23 settembre 2022) Pexels Ilè il trattamento di medicina estetica che elimina occhi stanchi e dotto lacrimale scavato. Rapido e indolore, consente di avere un aspetto riposato senza doversi sottoporre a un intervento chirurgico. Garantendo, dunque, tempi di recupero brevi e senza rischi. Il risultato, poi, è estremamente naturale. L’acido ialuronico del, infatti, permette di eliminare la pigmentazione dal contorno occhi e dalle, restituendo uno sguardo più riposato, aperto, giovane. L’età, lo stile di vita e lo stress, infatti, possono portare a un progressivo assottigliamento della pelle della zona perioculare. Perdendo volume, la cute appare scavata e scura, tanto che nemmeno sapere come mettere il correttore può essere d’aiuto. Un trattamento mirato a migliorare l’aspetto del contorno occhi, ma non ...

Un correttore troppo chiaro per coprire le occhiaie rischia di ingrigirle e creare un effetto ... I lip plumper danno un effetto labbra rimpolpate, quasi gonfie e le rendono anche più rosate perché ...