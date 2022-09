Contributi a Fondo Perduto, come chiedere fino a 400.000€ se sei stato colpito dalla crisi ucraina (Di venerdì 23 settembre 2022) E’ stato firmato il 9 settembre scorso dal Ministro dello Sviluppo Economico il decreto con il termini e le modalità di presentazione della domanda per i Contributi a Fondo Perduto dedicati alle imprese colpite dalla crisi in ucraina. L’agevolazione arriva fino a 400mila euro. Contributi a Fondo Perduto: fino a 400.000 euro per le imprese Il Ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, ha firmato il decreto attuativo lo scorso 9 settembre 2022. Il contributo è stato approvato con il Decreto Aiuti n. 50/2022 che istituisce un Fondo di 120 milioni di euro a sostegno delle piccole e medie imprese in crisi a causa della guerra ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 23 settembre 2022) E’firmato il 9 settembre scorso dal Ministro dello Sviluppo Economico il decreto con il termini e le modalità di presentazione della domanda per idedicati alle imprese colpitein. L’agevolazione arrivaa 400mila euro.a 400.000 euro per le imprese Il Ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, ha firmato il decreto attuativo lo scorso 9 settembre 2022. Il contributo èapprovato con il Decreto Aiuti n. 50/2022 che istituisce undi 120 milioni di euro a sostegno delle piccole e medie imprese ina causa della guerra ...

